نيمار يصل إلى هدفه الـ 300 في مسيرته الكروية

ركلة جزاء ضد موناكو صنعت الكثير

سجل نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، الهدف رقم 300 له في مسيرته الكروية بعد إحراز الهدف الثاني ضد موناكو في الدوري الفرنسي.

نيمار امتلك 299 هدفًا في مسيرته خلال 494 مباراة مع الأندية التي لعب لها بجانب المنتخب البرازيلي.

وبتسجيله في مرمى موناكو من ركلة جزاء، وصل إلى الهدف رقم 300 في مسيرته ورقم 64 مع باريس سان جيرمان في موسمه الثالث.

وأحرز صاحب الـ 27 عامًا 105 هدفًا مع برشلونة في 186 مباراة، كما سجل 70 هدفًا رفقة سانتوس في 134 لقاء وأخيرًا وصل إلى 64 هدفًا رفقة باريس سان جيرمان في 73 مواجهة.

ولعب 102 مباراة دولية سجل فيها 61 هدفًا لينافس بقوة على لقب الهداف التاريخي للسيليساو.

وعانى نيمار من الغياب في العديد من المباريات رفقة باريس سان جيرمان بسبب الإصابة، ففي موسمه الأول غاب منذ مارس حتى نهاية الموسم.

كما ابتعد عن أغلب مباريات النصف الثاني من الموسم الماضي بسبب الإصابة.