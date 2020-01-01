نيمار يصدر بيانًا يوضح من خلاله حقيقة كسره للحجر الصحي

نيمار دا سيلفا نجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان يوضح حقيقة كسره للحجر الصحي.

أصدر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بيانًا يرد من خلاله عن أنباء كسره للحجر الصحي المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا.

جاء هذا على لسان المستشار الإعلامي للنجم السابق لبرشلونة والحالي لباريس سان جيرمان، حيث أكد على التزامه التام بالحجر الصحي.

وقال المستشار الإعلامي لنيمار: "في الوقت الحالي اللاعب لا يتلقى أي زيارات من أي نوع، هو منعزل بشكل كامل في مقر إقامته".

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وأضاف: "الصورة التي نشرها على حسابه موقع إنستجرام والتي أظهرت العديد من الأشخاص معه لا تعني الكثير فهؤلاء الأشخاص كانوا معه في باريس وسافروا معًا للبرازيل".

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وأردف: "نيمار لا يقابل أي شخص جديد ولا يتلقى الزيارات من أي فرد، الاستثناء الوحيد لتلك القاعدة كان نجله لوكا الذي جاء ليعيش مع والده".

وأنهى البيان: "هو يعمل بشكل مستمر للحفاظ على لياقته مع المدرب الخاص ويتطلع لعودة الأمور لطبيعتها سريعًا حتى يتمكن من ممارسة الكرة بشكل احترافي من جديد".

جدير بالذكر أن نيمار كان سافر للبرازيل قبل أيام بعدما تم تعليق كافة منافسات كرة القدم في أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا المميت.