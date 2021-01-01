نيمار يخفض راتبه من جديد لتحقيق حلم العودة لبرشلونة!

النجم البرازيلي يريد القيام بكل ما يلزم من أجل تحقيق حلم العودة لبرشلونة واللعب بجوار ليونيل ميسي من جديد!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان لا يزال يحلم بالعودة لصفوف برشلونة من جديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النجم البرازيلي مستعد لتخفيض راتبه من جديد من أجل العودة للنادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب لم يضع حدًا للتفاوض مع برشلونة، وأن ذلك التخفيض في راتبه هو الثاني الذي يبدي مرونة في الاستعداد للقيام به من أجل العودة.

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وأكدت تقارير صحفية سابقة على وجود اتفاق بين نيمار وباريس سان جيرمان على تجديد عقد اللاعب في صفوف الفريق الباريسي.

وينتهي التعاقد الحالي للنجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل 2021-2022 مما يعني أنه يستطيع التفاوض مع أي فريق دون العودة لباريس سان جيرمان في يناير المقبل.

وكانت تقارير صحفية أخرى عديدة قد أكدت أن الموسم الجاري قد يكون الأخير لنيمار في باريس سان جيرمان وأخرى قد ذكرت أن القادم سيكون الأخير، حيث سيرحل بعد نهاية عقده مجانًا لبرشلونة.

جدير بالذكر أن برشلونة كان يحاول إعادة نيمار لصفوفه منذ الموسم التالي لرحيله عن النادي الكتالوني، واقترب كثيرًا في صيف 2019 من تلك الخطوة لولا ضم جريزمان ومبالغة باريس سان جيرمان ماديًا.