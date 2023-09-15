فيديو | نيمار يتألم بسبب نجم الهلال .. و"حضن خفي" يكشف حقيقة غضب سالم

لقطات مثيرة في الشوط الأول من مباراة الهلال والرياض

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شهد ديربي العاصمة بين الهلال والرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، مجموعة من اللقطات المثيرة.

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الشوط الأول من الديربي، انتهى بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على الرياض (2-0)، بقدمي الصربي أليكساندر ميتروفيتش وياسر الشهراني.

وتواجد الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، على دكة البدلاء في الشوط الأول؛ حيث دخل قائمة الزعيم الهلالي - لأول مرة -، منذ الانضمام إليه في الصيف الحالي.

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وظهر نيمار في لقطة مثيرة، خلال الشوط الأول، وكأنه يتألم بعد تدخل زميله في الهلال سعود عبد الحميد، على أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض.

ومن ناحيه.. كشف المحلل الرياضي أحمد عفيفي، خلال تحليله على الشوط الأول، عن لقطة لم تظهر على الشاشة؛ وهي قيام البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، باحتضان سالم الدوسري؛ بعد لقطة ركلة الجزاء، الذي سجل منها ميتروفيتش، هدف الفريق الأول.

هذا الحضن الخفي - كما يُمكن تسميته -؛ جاء تقديرًا من جيسوس، لموقف سالم، عندما ترك الأخير، تنفيذ ركلة الجزاء لزميله الصربي، دون أي خلافات أو مشكلة.

وربما يكون تصرف الدوسري، أكبر رد على الأنباء المتداولة بشأن غضبه من بعض القرارات الهلالية؛ مثل التعاقد مع نيمار أو منح الأخير شارة القيادة في المباريات القادمة؛ حسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

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