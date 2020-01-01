نيمار يتأثر كلما تذكر برشلونة وميسي

رغم رحيله بطريقة أغضبت مشجعي النادي.. إلا أن نيمار يحمل لبرشلونة وليونيل ميسي الكثير من المشاعر

ما زال النجم البرازيلي نيمار يحمل الكثير من الذكريات الإيجابية مع برشلونة، وخاصة تلك العلاقة الخاصة التي جمعته بالأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة صيف العام 2017 ليلتحق بباريس سان جيرمان في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم والتي بلغت 222 مليون يورو.

وخلال السنوات التي قضاها نيمار في برشلونة كون النجم البرازيلي شراكة هجومية كاسحة رفقة كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز، وكذلك امتدت علاقتهم إلى خارج الملعب.

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وفيما يخص ذلك، قال نيمار إنه حين التحق ببرشلونة تلقى دعمًا كبيرًا ومساعدة من قبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي ساعده على التأقلم في زمن قياسي.

وأكد كذلك أن ميسي طلب منه عدم الخوف والرهبة من أي شخص في النادي وألا يظهر بالنسبة للجماهير والإدارة كمبتدئ يلعب كرة القدم لأول مرة.

وظهر نيمار باكيًا في مقطع فيديو قديم وهو يتحدث عن ذكرياته مع ليونيل ميسي في برشلونة، الأمر الذي أكد عليه من جديد أنه يتأثر كلما تذكر هذه الأيام.

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يذكر أن نيمار قد ارتبط خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية بالعودة إلى برشلونة، وما زالت الأخبار حول هذه القصة مستمرة حتى الآن.