نيمار وعيد ميلاد شقيقته .. لعنة تتكرر للعام الخامس!

هل هي صدفة أم لعنة أم ماذا؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن باريس سان جيرمان رسميًا غياب نجمه الأبرز نيمار عن مواجهتي مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا نتيجة الإصابة التي لحقت به وستُبعده عن الملعب لـ10 أسابيع.

وتقام مباراة الذهاب يوم 12 فبراير فيما يلعب الفريقان موقعة الإياب يوم السادس من مارس القادم، وسيغيب نيمار عن اللعب حتى منتصف إبريل تقريبًا، مما يعني غيابه عن المباريات يوم 11 مارس .. يوم عيد ميلاد شقيقته رفاييلا!

غياب النجم البرازيلي عن اللعب سواء للإصابة أو الإيقاف خلال عيد ميلاد أخته لم يعد صدفة! بل أصبح عُرفًا معتادًا في حياة نيمار وكأنها لعنة تطارده! إذ يتكرر الأمر سنويًا منذ موسم 2014-2015 وتلك هي المرة الخامسة التي يحدث فيها.

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الأمر بدأ عام 2015 بغياب صاحب الـ26 عامًا عن اللعب مع برشلونة نتيجة الإيقاف، وتكرر الأمر عام 2016 لنفس السبب حتى قيل وقتها أنه تعمد الحصول على البطاقة الصفراء حتى يحضر عيد ميلاد أخته في ساوباولو.

الإصابة كانت السبب خلف غياب اللاعب عن اللعب للعام الثالث على التوالي وقت عيد ميلاده أخته عام 2017، ولم يختلف الوضع مع نيمار في أول مواسمه مع باريس سان جيرمان وغاب عن مواجهة ريال مدريد في الأبطال 2018.

والآن ننتظر جميعًا موقعة حامية الوطيس بين الفريقين الفرنسي والإنجليزي وأيضًا دون نيمار الذي على الأرجح سيكون في طور الاستعداد للاحتفال بعيد ميلاد رفاييلا الـ23!.