"زوجته حامل وتحمل عبء ميسي ومبابي" .. نيمار يصدم باريس سان جيرمان

هل يرحل أم يستمر البرازيلي؟

رد مقربون من نيمار على الشائعات المنتشرة بخصوص رحيل النجم البرازيلي عن صفوف باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

وخرجت تقارير مؤخراً تتحدث عن محاولات من بي إس جي للتخلص من اللاعب بسبب كثرة إصاباته وقلة مساهماته، بالإضافة لراتبه المرتفع.

وتحدثت مصادر مقربة من اللاعب مع صحيفة "ليكيب" وأكدت عدم وجود نية من قبل لاعب برشلونة السابق للمغادرة في المستقبل القريب.

وقال المصدر المقرب من نيمار: "زوجته حامل وستأتي لفرنسا وتتعلم اللغة الفرنسية، لا يوجد سبب يدفعه للمغادرة بعد، سنرى ما سيحدث في الصيف".

وأضاف المصدر بخصوص اللاعب الممتد عقده مع بي إس جي حتى 2027 : "نيمار تحمل العبء كثيراً وقت غياب ميسي ومبابي، وليس من العدل إلقاء اللوم عليه بخصوص ما يحدث الآن".