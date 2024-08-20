فيديو | "هزم البطل السعودي في ليلة مجنونة" .. مهارات نيمار لا تقتصر على كرة القدم فقط!

سحر نيمار جونيور يتواصل داخل الملعب وخارجه..

أشعل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تستضيفها "القدية أرينا" في المملكة.

نيمار البالغ من العمر 32 سنة، دخل المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي؛ للشفاء من إصابة "الرباط الصليبي"، التي تعرض لها في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وقبل عودته للملاعب مجددًا.. شارك نيمار مساء اليوم الثلاثاء، في "منافسات ودية" ببطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ضد البطل السعودي - في هذه الفئة - مساعد الدوسري.

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وخلال خوضه المنافسات.. قام الساحر البرازيلي ببعض "التصرفات المثيرة" كعادته؛ حيث ترك اللعب وطلب من الجماهير الحاضرة في المدرجات، أن تشجع بقوة؛ وهو ما تم الاستجابة له فورًا.

وبعد العودة للمنافسة مجددًا.. نجح نيمار جونيور مع فريقه، في تحقيق الانتصار على فريق مساعد الدوسري؛ ليحتفل بهذا الفوز الكبير، قبل أن يشارك في بعض الفعاليات على هامش البطولة.

جدير بالذكر أن نيمار جونيور توّج بجميع البطولات المحلية الممكنة، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، منذ الانضمام إليه في صيف 2023؛ على الرغم من أنه لم يلعب سوى 5 مباريات فقط، بقميص الزعيم - حتى الآن -.