"نيمار طفل ولا يمتاز بشغف كريستيانو رونالدو" .. جورج جيسوس يفاجئ لاعب الهلال بمقارنته بنجم النصر

ماذا قال جورج جيسوس بعد شهر ونصف من التعامل مع نيمار في الهلال؟

SHAHID

شهر ونصف قاد خلالهم البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، كانت كافية للخروج بانطباعات عن شخصيته، التي ربما هي أقل جودة في كرة القدم مقارنةً بمنافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نيمار يغيب عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي، إذ تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال معسكر منتخب بلاده، لينتهي موسمه بشكل رسمي مع الزعيم، بينما يمني نفسه باللحاق بكوبا أمريكا، التي تنطلق في يونيو المقبل.

وعنه قال جيسوس، خلال تصريحاته لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "كريستيانو رونالدو لديه شغف أكبر بكرة القدم، هو يضعها أولوية في حياته، لكن شغف نيمار الأكبر يتجه نحو أشياء أخرى كحياته الخاصة التي تأتي في المقام الأول بالنسبة له، لكنه في الأخير لاعب رائع".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضاف: "قضيت مع نيمار شهرًا ونصف، لقد فاجأني بإيجابيته في كل شيء، رغم أن الحظ لم يحالفني للعمل معه لفترة أطول، لكن مؤكد أننا فقدنا من الناحية الهجومية، فهو كالطفل الذي يسهل قيادته، هو طفل لطيف ومتفهم للغاية".

يذكر أن نيمار شارك في خمس مباريات فقط مع الزعيم، سجل خلالها هدفًا وصنع ثلاثة، فيما خاض الدون الموسم الجاري 25 مباراة، مسجلًا 24 هدفًا وصانعًا لـ11 آخرين.

SHAHID