نيمار ضيف على لاعبي برشلونة في احتفالات بطولة الدوري الإسباني!

نيمار يثير الأجواء

فاجئ نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، نادي برشلونة بتواجده في احتفالات النادي ببطولة الدوري الإسباني بعد الفوز على إسبانيول برباعية مقابل هدفين.

برشلونة تمكن من حسم لقب الليجا قبل نهاية الموسم بأربع جولات، بوصوله إلى النقطة 85، بفارق 14 نقطة عن الوصيف ريال مدريد بمرور 34 جولة من الدوري.

نجم باريس سان جيرمان ظهر كضيف غير متوقع في حفلة لاعبي برشلونة للاحتفال بعد فوزهم بلقب الدوري الإسباني.

وكشف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو عن انضمام المهاجم البرازيلي ولاعب برشلونة السابق، إلى احتفال الفريق، حيث يحتفظ بعلاقة جيدة مع بعض زملائه السابقين في النادي الكتالوني.

وتبقى من زملاء نيمار السابقين في برشلونة كلًا من مارك أندريه تير شتيجن وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو وسيرجيو بوسكيتس، كما تزامن تواجد البرازيلي مع تشافي المدير الفني الحالي للفريق، كزملاء في برشلونة.

يذكر أن نيمار ترك برشلونة في صيف 2017 بعد توقيعه لباريس سان جيرمان مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.