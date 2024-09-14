أحدهم نيمار.. ديباي يكشف 3 برازيليين نصحوه بالانتقال إلى كورينثيانز ويوجه رسالة لكومان!

ممفيس ديباي من الدوريات الأوروبية الكبرى إلى الدوري البرازيلي

كشف ممفيس ديباي بعض التفاصيل الخاصة بانتقاله إلى كورينثيانز البرازيلي، خصوصًا ما يتعلق بالنجمين فينيسيوس جونيور ونيمار.

وعقد المهاجم الهولندي مؤتمره الصحفي يوم الخميس 12 سبتمبر 2024 وعلق على علاقة نيمار بوصوله إلى البرازيل.

وقال ديباي في المؤتمر الصحفي: "لقد اتبعت نصيحة نيمار.. فينيسيوس جونيور.. والطاهي البرازيلي الخاص بي!".

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وأضاف: "كرة القدم في البرازيل بحاجة إلى تسليط الضوء من العالم، دائمًا ما نأخذ اللاعبين من البرازيل إلى أوروبا، لكن الآن الوقت حان ليشاهد الكل الدوري البرازيلي، وأعتقد أن اللاعبين سيحذون حذوي في ذلك".

ووجه رسالته إلى مدرب منتخب هولندا رونالد كومان قائلًا: "كومان سيشاهد الدوري هنا.. وسيعلم كم هو دوري تنافسي جدًا!".