نيمار: دوري الأبطال مثل كأس العالم وهذا هو موقف كيليان مبابي!

نيمار دا سيلفا يتحدث قبل لقاء بايرن ميونخ.

أكد نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان أن فريقه يسعى للحصول على دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري كهدف أساسي، عبر تصريحات أدلى بها في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بايرن ميونخ في دور الـ 16.

وقال نيمار: "أنا لدي الكثير من الثقة في نفسي، أعلم ما الذي أنا قادر عليه، وأقول ذلك بالكثير من التواضع، لقاء الغد هام لنا وأنا واثق في قدرتنا على تقديم أداء رائع كفريق".

وأضاف: "هدفنا الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن بعض الأحيان لا يمكننا التعامل مع كافة التفاصيل، كما هو الحال في كأس العالم، خطأ وحيد وكل شيء ينتهي، كرة القدم لا تتمحور حول الانتصارات فقط، في باريسسان جيرمان اعتدنا على الفوز، لذلك عندما نخسر لا تكون الأمور طبيعية والكل يتحدث".

وأردف عن زميله مبابي: "كيليان هام للغاية بالنسبة لنا هو لاعب عظيم، أتمنى أن يحظى ببعض الدقائق، هو يشعر أنه بخير وتلك إشارة جيدة لكن ذلك يعتمد على المدرب".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد غادر كأس فرنسا أمام مارسيليا الأربعاء الماضي كما خسر من موناكو يوم السبت.