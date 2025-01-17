لإتمام الصفقة التاريخية .. تحرك جديد من شيكاغو فاير لحسم التعاقد مع نيمار

هل يحسم النادي الأمريكي صفقة نيمار؟

يتحرك نادي شيكاغو فاير الأمريكي بكل جدية للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، لاعب نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وكانت شبكة ESPN قد أشارت في وقت سابق إلى أن نيمار يتفاوض مع ثلاثة أندية من الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS)، من بينها شيكاغو فاير الذي امتلك الأولوية بعد الحصول على "حق الاكتشاف" الخاص باللاعب.

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وأكدت الشبكة في تطور جديد، على أن النادي أرسل وفدًا إلى السعودية للتفاوض مع نادي الهلال بشأن إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأضافت الشبكة أن المالك جو مانسويتو والمدرب جريج بيرهالتر قد توجها إلى السعودية لبحث تفاصيل التعاقد، حيث يعتبر نيمار أحد الأهداف الرئيسية للنادي في إطار مشروعه الطموح.

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وتأتي هذه الصفقة كجزء من خطة الملياردير جو مانسويتو لإعادة شيكاغو فاير إلى البطولات والإنجازات.

ورغم أن النادي حقق لقب الدوري الأمريكي في عام 1998، إلا أنه لم يتمكن من المشاركة في الأدوار الإقصائية منذ عام 2017، ما يجعله صاحب أطول فترة غياب عن "البلاي أوف" بين فرق الدوري.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن النادي عن تعيين جريج بيرهالتر، المدرب السابق للمنتخب الأمريكي، لقيادة الفريق في مشروع ثوري يهدف لإحداث تغيير شامل في أداء النادي داخل وخارج الملعب.

ويرى شيكاغو أن التعاقد مع نيمار سيكون خطوة كبيرة نحو استعادة جماهيره وزيادة الحضور في المدرجات، مستلهمًا تجربة إنتر ميامي الذي نجح في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صيف 2023.

وبحسب الخطة، يأمل شيكاغو فاير في إتمام الصفقة قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الأمريكي، والمقرر أن تبدأ جولته الأولى في 24 و25 فبراير المقبل.