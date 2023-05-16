ستنقذه أحد الأندية التي يحبها؟ نيمار منفتح على فكرة اللعب في الدوري الإنجليزي

من المرجح ألا يرتدي نيمار قميص باريس سان جيرمان مرة أخرى..

يبدو أن فترة البرازيلي نيمار في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد انتهت بالفعل هذه المرة، بعدما أفلت من الرحيل في الصيف الماضي، بعد الشائعات التي خرجت بأن كيليان مبابي يريد رحيله.

ومن المرجح ألا يرتدي نيمار، المصاب من فترة طويلة ويمتد غيابه حتى نهاية الموسم، قميص باريس سان جيرمان مرة أخرى بعد الاحتجاجات التي شنت الجماهير عليه مؤخرًا، لكن يبدو أن النجم البرازيلي نفسه يريد تغيير الأجواء.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أكدت أن نيمار أصبح يفكر أكثر في الرحيل عن باريس سان جيرمان، بعدما أبدت العديد من الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي اهتمامًا بالتعاقد معه، وهي مانشستر يونايتد وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد.

ومع قتال مانشستر يونايتد ونيوكاسل من أجل الوصول إلى دوري أبطال أوروبا، فإن الانتقال إلى أحدهما لن تكون خطوة كبيرة إلى الوراء، في حين أن تشيلسي لن يشارك أوروبيًا الموسم المقبل، لذلك من غير المرجح أن ينتقل نيمار إلى "ستامفورد بريدج".

وفي الحقيقة فإن اللعب في الدوري الإنجليزي كان دائمًا رغبة نيمار، حيث سبق له التصريح عندما كان لاعبًا في برشلونة: "إنها بطولة تدهشني، أحب أسلوب اللعب وفرقها، في يوم من الأيام أود اللعب هناك، أنا معجب بمانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال وليفربول".