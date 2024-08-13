"تجربة فريدة من نوعها" .. نيمار يشارك في مسابقة جديدة بعيدًا عن كرة القدم!

مفاجأة نيمار قبل العودة إلى مباريات الهلال..

يستعد الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لتجربة فريدة من نوعها؛ بعيدًا عن عالم الساحرة المستديرة.

نيمار دخل المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي، للشفاء من إصابة "الرباط الصليبي"، والتي تعرض لها في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وفي هذا السياق.. أعلن الحساب الرسمي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية عبر منصة "إكس"، مساء يوم الثلاثاء، مشاركة نيمار جونيور في البطولة، خلال شهر أغسطس الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار الحساب الرسمي إلى أن نجم نادي الهلال، سيشارك في "مواجهة النجوم" بكأس العالم للرياضات الإلكترونية، يوم 20 أغسطس الجاري، في القدية أرينا.

وأشعل الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، حماس عشاق نيمار؛ بالقول: "العد التنازلي بدأ.. تابعونا لمعرفة من سيكون خصمه ومن سيكون معه".

جدير بالذكر أن نيمار انضم إلى نادي الهلال، في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ في صفقة قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو.