"أصبح متحدثًا الآن!" .. نيمار ينتقم لفينيسيوس جونيور بـ"السخرية" من رودري

نجم الهلال يقحم نفسه في صراع فينيسيوس ورودري..

لا يخفى على أي شخص، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ كان أحد أقوى الداعمين لمواطنه فينيسيوس جونيور، ساحر العملاق الإسباني ريال مدريد؛ للتتويج بجائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في العالم 2024.

لكن على عكس أمنيات نيمار وتوقعات الكثير.. فاز النجم الإسباني رودري، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في العالم 2024؛ متفوقًا على فينيسيوس الذي حل "ثانيًا".

وتعرض رودري لتشكيكات كبيرة، بعد فوزه بهذه الجائزة - للمرة الأولى في تاريخه -؛ الأمر الذي دفع النجم الإسباني للرد، والحديث عن منافسه البرازيلي؛ حيث قال مؤخرًا: "لا شك أن فينيسيوس أحد أفضل نجوم العالم حاليًا؛ ولكنه يحتاج إلى التركيز أكثر داخل أرضية الملعب، لكي يتحسن".

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هذه التصريحات يبدو أنها لم تعجب نيمار - الداعم الأكبر لساحر ريال مدريد -؛ حيث حرص على السخرية من تصريحات متوسط ميدان مانشستر سيتي، عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام".

نيمار كتب عبر "إنستجرام"، تعليقًا على تصريحات رودري: "لقد أصبح متحدثًا الآن!"، مع رمز تعبيري عبارة عن وجه يضحك؛ في سخرية على الأغلب من كثرة تصريحات النجم الإسباني، بعد تتويجه بجائزة "الكرة الذهبية"، على عكس ما كان عليه سابقًا.

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ويواجه نيمار مستقبلًا غامضًا مع نادي الهلال حاليًا، في ظل إصاباته المتكررة؛ حيث يرغب مجلس إدارة العملاق السعودي في "الاستغناء" عنه، في انتظار موقف صندوق الاستثمارات السعودي الذي قد يكون لديّه رأيًا آخر؛ حسب العديد من المصادر المحلية والعالمية.

جدير بالذكر أن نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023؛ قادمًا من صفوف فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في صفقة قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو تقريبًا، وبعقد حتى 30 يونيو 2025؛ حيث خاض 7 مباريات رسمة فقط - حتى الآن -، بسبب معاناته من "قطع في الرباط الصليبي" أولًا، ثم إصابته بـ"تمزق في العضلة الخلفية" مؤخرًا.