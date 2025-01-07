مفاجأة | دون إعادة قيده محليًا! .. نيمار قد يشارك مع الهلال في دوري روشن بشرط وحيد فقط

مستقبل نيمار مع الهلال لا يزال لغزًا يحير الجميع..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. قد يُشارك النجم نيمار دا سيلفا جونيور، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ دون الاضطرار لرفع اسم أي محترف أجنبي آخر.

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نيمار انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من نادي باريس سان جيرمان؛ حيث لعب 5 مباريات رسمية فقط، قبل أن يتعرض للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي".

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وبعد هذه الإصابة.. تم رفع اسم النجم البرازيلي من "القائمة المحلية" للزعيم الهلالي؛ من أجل تسجيل مواطنه رينان لودي، الذي تم التعاقد معه رسميًا من نادي مارسيليا، في يناير من عام 2024.

وعلى الرغم من عدم إعادة قيد نيمار جونيور في القائمة المحلية - حتى الآن -؛ إلا أن الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان كشف عن أن اللوائح في المملكة العربية السعودية، تسمح للاعب بالمشاركة في مسابقة الدوري، حتى يوم 31 يناير 2025.

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الحنيان أوضح في تصريحات مع برنامج "ملاعب"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بداية من 1 يناير 2025 وحتى إغلاق باب الانتقالات الشتوية في 31 من نفس الشهر، يحق للهلال أو أي نادٍ آخر، الاعتماد على جميع الأجانب الذين يرتبطون بعقود معهم.

وأضاف: "لكن بشرطٍ وحيد؛ هو أن يتم اختيار 8 منهم فقط (فوق السن)، لدخول قائمة كل مباراة"؛ وهو الحد الأقصى المسموح به للمشاركة مع كل فريق، في المسابقات المحلية.

وأشار عبدالله الحنيان إلى أنه قبل نهاية يوم 31 يناير 2025؛ يجب على الهلال أو أي نادٍ آخر، أن يسجل 8 محترفين أجانب "فوق السن" في القائمة المحلية، ورفع اسم اللاعبين الزائدين عن هذا العدد؛ ووقتها.. لن يحق لهم المشاركة سوى في البطولات الخارجية فقط.

وأكد الحنيان أن جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد يعتمد على نيمار في المباريات القادمة بمسابقة الدوري، على أن يخذ قراره النهائي يوم 31 يناير 2025، بإعادة قيده في "القائمة المحلية" مجددًا بدلًا من لودي من عدمه؛ وذلك حسب جاهزيته الفنية والبدنية.

جدير بالذكر أن نيمار جونيور لعب مباراتين أخريتين مع الهلال، بعد عودته من إصابة "القطع في الرباط الصليبي"، لكن في بطولة النخبة الآسيوية فقط؛ ليصل إجمالي مشاركاته مع الفريق الأول إلى 7 لقاءات؛ مسجلًا خلالها هدفًا وحيدًا ومقدمًا 3 تمريرات حاسمة.