"كدنا نسقط بسبب يورو 2024" .. نيكو ويليامز يتحدث عن موقفه "الحرج" مع لامين يامال بالمنتخب!

توطدت العلاقة بين نيكو ويليامز ويامال بشكل كبير مع المنتخب الإسباني

كشف نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، عن الموقف الحرج الذي كان يمر به مع زميله لامين يامال، نجم برشلونة، والذي دفعهما للتألق وتحقيق لقب يورو 2024.

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ونجح المنتخب الإسباني في تحقيق يورو 2024 بعد الفوز في النهائي على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد.

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وقال نيكو خلال الفيلم الوثائقي الخاص به هو وشقيقه إيناكي "The Williams": "يورو 2024 غير حياتي، وحولني إلى نجم عالمي وهدف للجماهير، فهم يقومون بدفع الهاتف في وجهك، مثلما حدث في إجازتي في سردينيا".

ورد شقيقه إيناكي: "لا أعتقد أن أحدًا يعرف أن نيكو كان يمر بموقف حساس للغاية أثناء تواجدنا في ألمانيا، حيث توفيت خالتي، شقيقة والدتي، ولم يخبرنا أحد بأي شيء".

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وتحدث نيكو عن تطور علاقته بلامين يامال، نجم برشلونة، حيث قال: "كنت أنا ولامين نعلم جيدًا بأننا على المحك، وإذا ساءت الأمور في اليورو كنا نعلم أننا سنكون أول من يسقط، ولاحظت هذا الضغط لأنه كان هناك الكثير من التوقعات لي وللامين".

وقال إيناكي: "في اليوم السابق للمباراة النهائية، قال لي شقيقي: أخي، سأسجل هدفًا في النهائي. قلت له: 100% ستسجل، وبالفعل سجل الهدف الأول في مرمى إنجلترا، ولعب المباراة بشكل أساسي، وكنت لا أصدق ذلك".