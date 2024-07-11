"لا تتهاونوا في حماية نيكو ويليامز" .. رئيس أتلتيك بلباو يهاجم الاتحاد الإسباني ورسالة مبطنة لبرشلونة

بلباو قادر اقتصاديًا ورياضيًا على الاحتفاظ بلاعبين كبار

فتح جون أورياتي، رئيس نادي أتلتيك بلباو، النار على الاتحاد الإسباني لكرة القدم، واتهمه بعدم حماية نجم الفريق نيكو ويليامز، خلال مشاركته مع "لاروخا" في بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ويتألق نيكو ويليامز مع منتخب إسبانيا، حيث قاد بلاده للتأهل إلى المباراة النهائية التي سيواجه خلالها إنجلترا الأحد المقبل، لذلك كثر الحديث حول إمكانية انتقاله إلى محطة جديدة في الموسم المقبل.

ويعتقد جون أوريارتي أن جناحه، الذي تم ربطه بشكل متكرر ببرشلونة، يمكن أن يبقى في إقليم الباسك لعدة مواسم أخرى، حيث قال في تصريحات نقلتها شبكة "RMC" الفرنسية: "نيكو لاعب ملتزم بعقده مع بلباو، ورغم ذلك تعرض لوابل من الأسئلة حول مستقبله بطريقة غير مناسبة وغير منضبطة".

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وأضاف: "بينما يركز نيكو حاليًا على المشاركة مع بلاده في بطولة أمم أوروبا رفقة إسبانيا، يقف اتحاد الكرة ساكنًا دون أن يحمي لاعبه من هذه الأمور.. عليهم أن يحموه".

ووجه رئيس أتلتيك بلباو رسالة للأندية التي تتفاوض مع لاعبه: "الاحترام بين جميع عناصر اللعبة هو أمر أساسي، أو هكذا يتصوره نادي أتلتيك، والذي يرفض صيغة إخضاع اللاعبين الذين يمتلكون عقود في أندية أخرى للضغط العام في محاولة لضمهم".

وأوضح: "أتلتيك يطمح إلى الحد الأقصى بلا حدود، نمتلك مشروعًا جذابًا للاعبين والمدرب، والدليل على ذلك نجاحنا في التجديد مؤخرًا لاثنين من اللاعبين الدوليين لدينا (سيمون وفيفيان)، وجدد نيكو عقده العام الماضي حتى 2027".

وختم جون أورياتي: "أتلتيك بلباو قادر اقتصاديًا ورياضيًا على الاحتفاظ بلاعبين بحجم نيكو ويليامز داخل هيكله".