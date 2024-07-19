التعاقد مع نيكو ويليامز أم داني أولمو أو الثنائي معاً؟ برشلونة يحسم قراره!

تحركات كبيرة من ديكو

أفادت تقارير إعلامية كتالونية باتخاذ النادي الكتالوني قراراً بخصوص الثنائي داني أولمو ونيكو ويليامز ومن سينضم لصفوفه هذا الصيف.

ودخل المدير الرياضي للبلوجرانا ديكو في مفاوضات مع لاعب لايبزيج وزميله في إسبانيا نجم بيلباو، إذ التقى وكيل أولمو خوانما لوبيز وكذلك فيليكس تاينتا، وكيل ويليامز، بالأيام الماضية.

وأوضحت "موندو" أن برشلونة قرر التركيز على صفقة نيكو ويليامز بسبب الشرط الجزائي في عقده مع بيلباو بقيمة 58 مليون يورو الممتد طوال الصيف، مما يمنح النادي الفرصة والوقت للعمل لإتمام الصفقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتكمن المشكلة في في صفقة أولمو بالمقابل أن الشرط الجزائي بعقده مع لايبزيج بقيمة 60 مليون يورو ينتهي السبت المقبل، وبعدها سيتعين التفاوض مباشرة مع لايبزيج، بالإضافة لوجود منافسة من مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على خدمات اللاعب.

ويحتاج برشلونة أولاً لبيع اللاعبين وموازنة الرواتب المدفوعة للاعبيه الحاليين حتى يتمكن من تسجيل أي لاعبين جدد وأبرام الصفقات، القانون الذي يعرف في إسبانيا بقاعدة 1:1.