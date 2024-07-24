الاتفاق على عقد 5 سنوات.. خطوة واحدة تفصل برشلونة عن إعلان صفقة ويليامز!

متى يدفع الشرط الجزائي؟

حسم نادي برشلونة الإسباني اتفاقه مع وكيل نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، من أجل ضمه لصفوف النادي الكتالوني، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكر برنامج "إل شيرنجيتو" الإسباني الشهير، أن "نادي برشلونة اتفق بالفعل مع وكيل أعمال ويليامز، من أجل ضمه لمدة 5 مواسم مقبلة وبراتب تصاعدي، ولا يتبقى سوى موافقة اللاعب الرسمية".

ويمتلك نيكو ويليامز، الذي يمتد عقده مع بيلباو حتى صيف 2028، شرطًا جزائيًا مقدر بنحو 58 مليون يورو، وهو ما يعتزم برشلونة تفعيله.

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وقدم نجم بيلباو مستوى هائلًا مع إسبانيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، وساهم في تتويج لاروخا باللقب، إذ سجل هدفين وصنع آخر في 6 مباريات بالبطولة، ليرتبط اسمه بالعديد من الأندية الكبرى.

ويسعى برشلونة لتعزيز صفوفه في الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل المنافسة على الألقاب من جديد، بعدما خرج بموسم صفري 2023-2024، لكنه يواجه أزمة مالية خانقة.