نيكو ويليامز: عشت فترة صعبة بسبب برشلونة ووالدتي أوفت بوعدها لي

نجم أتلتيك بيلباو يكشف كواليس فترة الميركاتو..

تحدث نيكو ويليامز؛ نجم أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا الأول، عن فترة الجدل الكبرى التي أحاطت به خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في ظل رغبة برشلونة في التعاقد معه.

صاحب الـ22 عامًا كان هدفًا رئيسًا للبرسا طوال فترة الصيف، قبل أن يؤكد وكيله أن الصفقة فشلت بناءً على رغبة اللاعب في البقاء في بيلباو لموسم آخر على الأقل.

حول تلك الفترة، قال ويليامز خلال حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": "في النهاية علينا أن نتعايش مع الوضع، هذا هو حال كرة القدم؛ هناك اهتمام كبير من الأندية ووسائل الإعلام باللاعبين، وهناك أيضًا ضجيج حول اسمك إذا كنت لاعبًا جيدًا".

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وأضاف: "هذا الضجيج ليس جيدًا كما أنه ليس سيئًا، هو كما هو ولا يؤثر على مستواي، فأنا استمر في أداء نفس عملي الذي كنت أقوم به من قبل، لكن أيضًا فترة تلك الأنباء كانت صعبة عليّ شخصيًا، إذ لم يتوقف التفكير في العديد من السيناريوهات وهذا صعب إلا أن عائلتي وأصدقائي الرائعين قدموا الدعم لي، وأعتقد أن ما حدث الصيف الماضي لن يتكرر كل صيف".

نيكو تابع: "جماهير أتلتيك بيلباو سعيدة ببقائي هنا وأنا كذلك، بيلباو هو بيتي، أريد الاستمرار للاستمتاع به، لقد كنت أرى الأمور واضحة تمامًا وأعتقد أن الجمهور كان يرى ذلك، أنا أؤدي عملي بشكل جيد للغاية وأحاول قيادة بيلباو إلى القمة في إسبانيا وأوروبا".

وانتقل ويليامز للحديث عن تحقيقه لقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024" مع منتخب إسبانيا قبل شهور، كاشفًا عن تنفيذ والدته وعدها له..

"تراهنت أنا وأخي بإذن والدتي؛ الرهان كان متعلقًا بحصولنا على اليورو، قلت لهم (إن حققنا اللقب، ستسمحوا لي بشراء سيارة) وقد كان، انتهى الأمر بشرائي سيارة بورش 911 جي تي 3 (تكلفتها 220 ألف يورو)، تلك المكافأة كنت أطمح لها منذ فترة طويلة، لأنني أحب السيارات، لكن أسرتي جعلتني أعمل من أجلها كما ينبغي أن يكون".

يذكر أن المنتخب الإسباني حقق اللقب القاري منتصف يوليو الماضي، بعد الفوز أمام إنجلترا بثنائية مقابل هدف وحيد، في نهائي أحرز به نيكو ويليامز الهدف الأول.