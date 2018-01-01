كوفاتش: روبن سيغيب حتى نهاية 2018

نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ يؤكد غياب لاعبه آرين روبن حتى نهاية العام الجاري بسبب الإصابة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن إصابة لاعبه الهولندي آرين روبن جناح الفريق وغيابه خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الفريق البافاري المقبل أمام فريق هانوفر ضمن لقاءات الجولة الـ 15 من الدوري الألماني.

جمهور برشلونة يطلب إزالة اسم فيجو من على بوابة النادي

وقال كوفاتش في المؤتمر: "سنمنح آرين روبن الراحة التي يحتاجها، لا يوجد داعي للمخاطرة به والتسبب في إصابته بإصابة كبيرة".

وأكمل عن حالة ماتس هوملز ووضعه من المشاركة فقال: "أنا أعرف ماتس جيدًا وأدرك ما الذي يستطيع تقديمه، وأعلم أنني أستطيع الاعتماد عليه".

الأندية التي قد تواجه ليفربول في دور الـ16 👇



- بوروسيا دورتمند

- برشلونة

- يوفنتوس

- بايرن ميونخ

- ريال مدريد

- بورتو#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/nYrvgEXiDg — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

وكان آرين روبن قد أعلن أنه لن يتواجد بعد نهاية الموسم الجاري مع بايرن ميونخ من جديد، حيث ينتهي تعاقده ولن يتم تجديده مرة أخرى.

ويلعب النجم الهولندي لصالح الفريق البافاري منذ عام 2009 عندما جاء من صفوف فريق ريال مدريد وكان أحد أسباب تتويج الفريق بالثلاثية التاريخية في 2013.

بعد احتفال سابونارا أمام لاتسيو – أغرب الاحتفالات في كرة القدم

جدير بالذكر أن فريق بي اس في آيندهوفن الهولندي قد يكون الوجهة المقبلة لنجم بايرن ميونخ الحالي، بعد أن أكد رئيس النادي على وجود مفاوضات مع روبن.