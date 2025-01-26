رغم رغبة كومو وإنتر .. ريال مدريد يقول كلمته الحاسمة بشأن نيكو باز!

تعرف على موقف ريال مدريد من نيكو باز

أصبح اللاعب الشاب نيكو باز، البالغ من العمر 20 عامًا، محور اهتمام كرة القدم الإيطالية بعد تألقه الملفت مع فريق كومو.

اللاعب الأرجنتيني، الذي تدرّب في أكاديمية ريال مدريد، انضم إلى النادي الإيطالي خلال الصيف الماضي مقابل 10 ملايين يورو مقابل 50% من حقوقه، مع احتفاظ ريال مدريد بخيار إعادة الشراء حتى عام 2027 مقابل 12 مليون يورو، إضافة إلى 50% من أي عملية بيع مستقبلية وحق الأولوية في التفاوض.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" عن أن نادي كومو يسعى إلى شراء حقوق نيكو باز بالكامل، حيث أبدى استعداده لدفع مبلغ يتراوح بين 15 و20 مليون يورو لريال مدريد من أجل إلغاء بند إعادة الشراء.

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وفي الوقت نفسه، أبدى نادي إنتر اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب، ووفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، فإن إدارة النيرازوري "مفتونة" بموهبة نيكو باز وتسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي ظل هذه التطورات، أكدت "موندو ديبورتيفو" على أن ريال مدريد لا ينوي التخلي عن حقوقه المتعلقة باللاعب، وفي فالديبيباس، يُنظر إلى نيكو باز كموهبة واعدة يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في مستقبل الفريق الأول.