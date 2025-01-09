بين الأسود الجريحة .. باريلا يرد على عرض مفاجئ من الهلال بعد صدمة السوبر الإيطالي

بعد خسارة الإنتر للقب كأس السوبر في الرياض..

لا يزال لاعبو فريق إنتر، يعيشون مرارة الريمونتادا التي انتزع بها المنافس اللدود، ميلان، لقب كأس السوبر الإيطالي، في الرياض، بعد قلب تأخرهم من هدفين نظيفين للفوز بنتيجة (3-2).

ومن بين "الأسود الجريحة"، تلقى لاعب الوسط الإيطالي، نيكولو باريلا، عرضًا من نادي الهلال، براتب يقدر بمبلغ 18 مليون يورو سنويًا، خلال موسم الميركاتو الشتوي، ولكن اللاعب رفض أي نقاش يتعلق بالرحيل عن النيراتزوري، وفق ما أوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت".

وقرر باريلا، أحد العناصر الأساسية في صفوف المنتخب الإيطالي، رفض أي احتمالات للرحيل عن إنتر، وقبول العرض السعودي، بعدما تواجد برفقة القائد لاوتارو مارتينيز، في غرفة ملابس الفريق، من أجل دعم اللاعبين، حيث باتت رغبة النيراتزوري واضحة، بالعودة لطريق الانتصارات في أقرب وقت ممكن.

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وشارك نيكولو باريلا (27 عامًا) في 21 مباراة مع إنتر، هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة، خلال 14 لقاءً في الدوري الإيطالي، فضلًا عن خوض مباراتين في كأس السوبر، و5 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل إنتر، المركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي، برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، مبتعدًا بفارق 4 نقاط عن نابولي، المتصدر بـ44 نقطة من 19 مباراة، فيما يأتي الفريق في المركز السادس من مرحلة الدوري، ببطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.