نيشيمورا يفجر الصراع .. وليد الفراج ينهي الحلقة بسبب أزمة الهلال والتحكيم!

فلاتة والزلال يدخلان في مشادة على الهواء

نشبت مشادة حادة بين الإعلاميين عبد الله فلاتة وعبد العزيز الزلال، خلال حلقة الأمس من برنامج "أكشن مع وليد" على قناة "إم بي سي أكشن"، بسبب الحديث عن أزمات التحكيم.

وقال فلاتة أثناء حلوله ضيفًا على البرنامج: "الجميع يتحدث عن أزمات التحكيم، من قال أن الهلال لا يشتكي من التحكيم، كلنا لا ننسى القصة التي عشناها مع الهلال وجماهيره بسبب مباراة سيدني والتي مضى عليها أكثر من 10 سنوات".

ويعد نيشيمورا واحدًا من أشهر الحكام في تاريخ الكرة السعودية، بسبب قراراته المثيرة للجدل التي تسببت في خسارة الهلال أمام وسترن سيدني الأسترالي بهائي دوري أبطال آسيا 2014، حيث نصبته جماهير الزعيم رمزًا للظلم التحكيمي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "نيشيمورا كان رواية طويلة وعجيبة، وحتى بعد خروج الهلال من دوري أبطال آسيا مؤخرًا على يد العين، تحدثت جماهيره أيضًا عن التحكيم، فالهلال مثله مثل غيره، نعم يقدم كرة أفضل لكنه أيضًا يشكو من التحكيم عند الخسارة".

ورد الزلال: "تحدثت جماهير الهلال عن نيشيمورا 10 سنوات، لكنهم حققوا دوري أبطال آسيا مرتين خلال هذه الفترة وأنت (يقصد كداعم للاتحاد) لازلت لا تستطيع التأهل إلى نصف النهائي".

واشتعل الحديث بين الطرفين حتى وصل إلى حد الشجار، حتى تدخل وليد الفراج من أجل إسكات الطرفين وحل الأزمة واضطر إلى إنهاء الحلقة.