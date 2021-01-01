نيدفيد : رونالدو سيبقى في يوفنتوس وهذا موقفنا من بيرلو!

بعد التكهنات التي أثيرت حول مصير النجم البرتغالي

أكد بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس، بقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رغم كل التكهنات المحيطة بمستقبله.

العديد من التقارير الصحفية أكدت رغبة رونالدو من الرحيل عن يوفنتوس، بسبب النتائج المحبطة للفريق بالدوري الإيطالي، وخروج الفريق من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام بورتو.

نيدفيد قال في تصريحات لشبكة "DAZN":"رونالدو لا يمكن لمسه بالنسبة لي، لديه عقد حتى 30 يونيو 2022 وسيبقى معنا، سنرى ما سيحدث بعد ذلك".

وأضاف:"رونالدو أعطانا الكثير من الناحية الكروية على المستوى الفني، لقد سجل أكثر من 100 هدف في 120 مباراة وساعدنا في دوري أبطال أوروبا، وحققنا معه بعض الأهداف المذهلة بفضل موهبته الهائلة".

وأما عن باولو ديبالا:"لقد افتقدناه، أعتقد أنه لم يلعب معنا هذا العام أكثر من 800 دقيقة، وجوده يضمن لنا متغيرات وأهداف هجومية مختلفة، لديه عقد لمدة عام آخر وليس لدي أي شيء آخر لأضيفه، نحن نقوم بتقييم كل فرصة في السوق".

الحديث عن ماوريتسيو ساري المدرب السابق للفريق:"ساري محترف رائع ومدرب على أعلى مستوى، لم تكن هناك شروط لمواصلة العمل معه، وتم الإعلان عن كل شيء يخص هذا الموقف".

تصريحات أليجري:"لقد سررت بكلماته، عاش سنوات رائعة معنا وقبل كل شيء شاركنا أفراحنا معه، لقد صنع التاريخ مع يوفنتوس ورحيله جاء طبيعيًا دون مشاكل".

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مستقبل أندريا بيرلو:"سيستمر كمدرب ليوفنتوس بنسبة 100%، نحن على اقتناع بمشروعه وعلمنا أنه ستكون هناك بعض الصعوبات، أردنا أن نفعل شيئًا أكبر هذا الموسم لكننا لم ننجح، نحن هادئون للغاية ونسير على الطريق الذي أردناه".

يذكر أن يوفنتوس يحتل حاليًا المركز الثالث بالدوري الإيطالي بـ55 نقطة، بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر، ليقترب من خسارة سيطرته المحلية التي فرضها لسنوات طويلة.