نيجيريا: قررنا إقامة معسكرنا في الإسماعيلية عن دبي وإسبانيا

المنتخب النيجيري يقيم معسكره الإعدادي لكأس الأمم الأفريقية في محافظة الإسماعيلية

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد مسؤولو المنتخب النيجيري على إعجابهم بالاستقبال الذي حصلوا عليه، في محافظة الإسماعيلية، التي تحتضن معسكر الفريق، قبل كأس الأمم الأفريقية.

وقال المنسق الإعلامي لمنتخب نيجيريا: "رئيس الاتحاد النيجيري قرر إقامة المعسكر في الإسماعيلية، بدلاً من إسبانيا أو دبي الإماراتية".

وواصل: "أماجو بينيك رئيس الاتحاد، زار الإسماعيلية من قبل وشاهد أماكن التدريب وفندق الإقامة، ويعتقد أنها الظروف الأفضل والأمثل لنا".

وتابع: "كافة أفراد البعثة تقبلوا الأمر، ولم يقدم أي منهم شكوى حول هذا الأمر، نحن نشعر بالراحة وتركيزنا فقط على التدريبات".

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(📸: IG/pharaohsofficial) pic.twitter.com/ETwHUUSV32 — جول مصر (@goaleg) June 13, 2019

وأكمل: "نقوم بتنفيذ البرنامج الذي وضعه لنا المدير الفني بدقة، في ملعب الفندق، كما نستعد لمواجهة السنغال في المباراة الودية يوم الأحد القادم".

الجدير بالذكر أن النسور النيجيرية تلعب في المجموعة الثانية، برفقة كلاً من غينيا وبورندي ومدغشقر.