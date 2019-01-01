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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

نيجلسمان: أحلم بتحقيق بطولة مع بايرن ميونخ أو برشلونة أو ليفربول

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تعرف على تصريحات مدرب هوفنهايم حول المستقبل
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد جوليان ناجلسمان، المدير الفني لنادي هوفنهايم، رغبته حصد البطولات مشيرًا إلى إمكانية تدريبه بايرن ميونخ أو برشلونة أو ليفربول في المستقبل.

ناجلسمان  هو أصغر مدرب يقود فريق في دوري أبطال أوروبا كما سيرحل عن هوفنهايم بنهاية الموسم منضمًا إلى لايبزيج.

وقال ناجلسمان في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "حينما كنت طفلًا كنت أقضي أغلب الوقت ألعب كرة القدم وكان بالقرب منا ملعب للرجبي تعرضت فيه لأول إصابة".

وتابع: "كنت أتمنى الاستمرار فترة طويلة في الملاعب وحتى أنني سبق ولعبت رياضة الرجبي ولكني لم أكن محظوظًا".

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المدير الفني لهوفنهايم أكد رغبته الحصول على البطولات واضعًا خطة للفوز بها خلال ست سنوات على الأقل.

واختتم: "بايرن ميونخ نادي رائع، بالطبع أتخيل نفسي مدربًا لهم في المستقبل وربما أقود برشلونة أو ليفربول. هدفي حصد الألقاب مع أحد الفرق الكبرى في المستقبل".

جدير بالذكر أنّ المدرب الشاب كان أحد المرشحين لخلافة يوب هاينكس ولكن الإدارة تعاقدت مع نيكو كوفاتش.

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