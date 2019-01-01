نيجلسمان: أحلم بتحقيق بطولة مع بايرن ميونخ أو برشلونة أو ليفربول

تعرف على تصريحات مدرب هوفنهايم حول المستقبل

أكد جوليان ناجلسمان، المدير الفني لنادي هوفنهايم، رغبته حصد البطولات مشيرًا إلى إمكانية تدريبه بايرن ميونخ أو برشلونة أو ليفربول في المستقبل.

ناجلسمان هو أصغر مدرب يقود فريق في دوري أبطال أوروبا كما سيرحل عن هوفنهايم بنهاية الموسم منضمًا إلى لايبزيج.

وقال ناجلسمان في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "حينما كنت طفلًا كنت أقضي أغلب الوقت ألعب كرة القدم وكان بالقرب منا ملعب للرجبي تعرضت فيه لأول إصابة".

وتابع: "كنت أتمنى الاستمرار فترة طويلة في الملاعب وحتى أنني سبق ولعبت رياضة الرجبي ولكني لم أكن محظوظًا".

المدير الفني لهوفنهايم أكد رغبته الحصول على البطولات واضعًا خطة للفوز بها خلال ست سنوات على الأقل.

🗣 مبابي: "إذا كان يجب عليّ الاختيار بين ميسي ورونالدو في فريقي، سأعتزل أنا وأختار الإثنين حتى أضمن الفوز!



اختيار واحد فقط بينهما، يعد إهانة لكل ما حققه الآخر!". pic.twitter.com/AQksqeuJL7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 18, 2019

واختتم: "بايرن ميونخ نادي رائع، بالطبع أتخيل نفسي مدربًا لهم في المستقبل وربما أقود برشلونة أو ليفربول. هدفي حصد الألقاب مع أحد الفرق الكبرى في المستقبل".

جدير بالذكر أنّ المدرب الشاب كان أحد المرشحين لخلافة يوب هاينكس ولكن الإدارة تعاقدت مع نيكو كوفاتش.