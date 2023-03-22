نيجريرا وقف ضد برشلونة.. ريمونتادا باريس سان جيرمان جاءت بمساعدة تحكيمية

نيجريرا يضع برشلونة في مأزق!

تحدث نائب رئيس لجنة التحكيم السابق، جوسيه نييجريرا، أن حكم مباراة العودة بدوري أبطال أوروبا، بين باريس جيرمان وبرشلونة، كان متعاونًا مع الأخير.

ونجح برشلونة في الفوز بكامب نو، على باريس سان جيرمان 6-1، بعد الهزيمة في مباراة الذهاب 4-0، وعبور دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2017.

وكشفت شبكة الوسائل الإعلام الإسبانية "EFE"، تقريرًا أصدره نيجريرا، يوضح فيه الأخطاء التحكيمية التي ساعدت برشلونة، في الفوز بمباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان.

يقر نيجريرا في التقرير، عن لعبتان حاسمتان، غيرتا مسار المباراة، أولًا: ركلة جزاء التي نفذها جافيير ماسكيرانو في الدقيقة 84، وأخرى على لويس سواريز في الدقيقة 89، ولم تتم معاقبتهم.

كما أكد في التقرير أن ركلة الجزاء المحكوم بها ضد نيمار في الدقيقة 47، فور بدء الشوط الثاني والتي جعلت النتيجة 3-0 ، "كانت صارمة".

الجدير بالذكر أن برشلونة خرج من دوري أبطال أوروبا موسم 2017، من الدوري ربع النهائي، بعد الهزيمة من يوفينتوس 3-0، حصيلة المباراتين.