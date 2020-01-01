نوير يحاول التهرب من أزمة "الفاشية" بحجة الجهل بالكرواتية

تقارير صحفية تؤكد أن مانويل نوير نجم بايرن ميونخ يحاول الهروب من الأزمة الأخيرة له بادعاء الجهل باللغة الكرواتية.

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن محاولة مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ التملص من الأزمة السياسية الأخيرة التي أوقع نفسه فيها بكرواتيا.

جاء هذا بحسب ما أوضحت قناة "سبورت 1" والتي أكدت أن اللاعب يحاول أن يخرج من تلك الأزمة عن طريق ادعاء الجهل باللغة المحلية لسكان كرواتيا.

وكان نوير قد تورط في أزمة كبيرة وأثار موجة من الجدل بسبب ترديد أغنية شهيرة لمجموعة غنائية تدعم الفاشية الكرواتية واليمين المتطرف.

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ورفض اللاعب أن يدلي بأي تصريحات بنفسه بذلك الشأن، لكنه من حوله يرددون إنه لا يعرف اللغة الكرواتية، وبالتالي لا يعرف ما هي الكلمات التي كان يرددها.

يأتي هذا الادعاء بالرغم من العلاقة القوية التي تربط نوير بمدربه الكرواتي السابق في صفوف شالكه توني تابالوفيتش.

وتلقى نوير الدعم من قبل الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة والذي قال: "في كرواتيا نعتبر نوير مثلنا، هو يشعر بالراحة كلما ذهب لهناك، والأغنية التي رددها لا تعني أي شيء".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ في راحة بالوقت الحالي، وسيعود للتدريبات استعدادًا للقاء العودة ضد تشيلسي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.