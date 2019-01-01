نوير: لا يوجد مشاكل مع تير شتيجن

الألماني لا يجد مشكلة مع مواطنه ليخبر بها الصحافة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ وجود أي مشاكل بينه وبين مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة بشأن حراسة مرمى المنتخب الألماني.

وقال نوير:"أتمنى أن تشاهدونا عن قرب، لدينا علاقة رائعة مع بعضنا البعض".

وأضاف:"تير شتيجن لعب بشكل جيد للغاية ضد الأرجنتين، ولدينا الفريق الأنسب من الحراس".

وأوضح:"بوجود بيرند لينو وكيفن تراب أيضاً يكتمل العدد، ليس لدينا أي مشاكل نخبركم بها".

وكان أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ قد أشعل نيران تلك الأزمة بتصريحاته عن عدم أحقية تير شتيجن باللعب.