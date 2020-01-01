نوير يعلق على إمكانية تخفيض الرواتب بسبب كورونا

تأثير سلبي على الأندية اقتصادياً بعد توقف كرة القدم

علق قائد بايرن ميونخ مانويل نوير على إمكانية تخفيض رواتب اللاعبين بعد توقف منافسات كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا في الدول الأوروبية مؤخراً.

وكشفت التقارير في وسائل الإعلام عن خسائر بالملايين للأندية والمؤسسات الرياضية المختلفة بسبب توقف الدوريات والبطولات، واستمرار دفع الرواتب في نفس التوقيت.

وقال نوير مع "بيلد": "مثل أي شخص آخر في تلك اللحظة، أنا وبقية اللاعبين نبحث عن الحل الأمثل للتعامل مع الوضع الراهن، الأمر (تخفيض الراتب) قيد النقاش".

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نفس الأمر تم طرحه في عدد من الأندية بالبوندسليجا، وعلى رأسها فيردر بريمين الذي أصدر بياناً أكد فيه أن الأمر تم مناقشته داخلياً، ولن يتم طرحه للعلن.

ماينز 05 وبوروسيا دورتموند شاركا في النقاش كذلك، وأكدا مثل بريمين أن الموضوع مطروح للنقاش بين أعضاء الفريق، مؤكداً أن اللاعبين يمكن أن يلعبوا دوراً مهماً في الوقت الراهن.

مسؤول عن الاتحاد الألماني لكرة القدم أكد مناقشة القضية بعد تصريحات مدرب كولن هورست هيلدت بأن يجب جعلها أمراً خاصاً وليس مطروحاً في وسائل الإعلام.

وتوقفت منافسات الكرة في ألمانيا حتى مطلع أبريل المقبل، وإن كان ليس واضحاً بعد إذا كانت ستعود في التاريخ المحدد أم لا بعد تفشي فيروس كورونا.