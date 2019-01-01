نوير: بايرن ميونخ يلعب بطريقة حزينة

انتصار بشق الأنفس للبافاري في كأس ألمانيا

أبدى مانويل نوير، قائد وحارس بايرن ميونخ، عدم رضاه عن مستوى الفريق، وقال إن الأداء الذي يقدمه البافاري حزين وغير مقنع.

بايرن انتصر بصعوبة على مضيفه بوخوم بهدفين مقابل واحد مساء الثلاثاء لحساب كأس ألمانيا، وقدم نوير لقاءاً مميزاً في حماية عرينه.

وقال نوير مع "سبورت1" بعد المباراة: "الطريقة التي لعبنا بها في الشوط الأول كانت حزينة وغير مقنعة، ولا أعرف السبب، لم نكن مركزين أم غير مهتمين بالتأهل ربما".

وأضاف: "من المهم أن نبدأ بأنفسنا إذا أردنا أن نتحسن، لا نحتاح للحديث عن أخطاء فردية أو المدرب أو طريقة اللعب، أو التحجج بأرضية الملعب أو الشمس أو الرياح أو الأمطار".

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بايرن حالياً يحتل المرتبة الثانية في ترتيب البوندسليجا خلف المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ بعد مرور تسع جولات من المسابقة.