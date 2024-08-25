"هذا المكان سيء".. لاعب تشيلسي يسخر من وولفرهامبتون ثم يتراجع!

شاهد ما فعله لاعب تشيلسي

سخر نوني مادويكي لاعب تشيلسي من منافس فريقه القادم وولفرهامبتون، وذلك عبر حسابه على منصة "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

ويواجه تشيلسي نظيره وولفرهامبتون مساء اليوم الأحد، بالجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر مادويكي عبر خاصية القصص عبر منصة "إنستجرام": "كل شيء في هذا المكان سيء"، مع وضع علامة تواجده في وولفرهامبتون.

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وبعدها بدقائق قام لاعب تشيلسي بحذف ما نشره، لينشر قصة أخرى جاء فيها: "اللعنة، لقد أخطأت في حساب إنستجرام، أنتم سريعون جدًا".

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يُذكر أن مادويكي لم يُشارك في مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي، بالجولة الأولى ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، حيث سافر مع فريقه لمواجهة وولفرهامبتون.