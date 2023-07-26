نونو سانتو غير سعيد رغم التعاقد مع كريم بنزيما .. ورد مثير على مستقبل رومارينيو!

أحمد فرهود
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تصريحات مثيرة من نونو سانتو قبل مباراة الاتحاد والترجي

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يبدو أن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، غير سعيد بـ"قائمة" الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق الموسم الرياضي 2023-2024، على الرغم من الصفقات الكبرى، في الصيف الحالي.

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الاتحاد تعاقد مع 5 صفقات رسمية، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ وهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا"، بالإضافة إلى سلطان الفرحان وصالح العمري.

واعترف سانتو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الاتحاد والترجي الرياضي التونسي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعدم اكتمال صفوف الفريق.

وقال المدير الفني البرتغالي: "نتطلع لتدعيم صفوفنا بـ(صفقات جديدة)، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ حتى نكون قادرين على المنافسة على كافة الألقاب".

وبخصوص مستقبل المهاجم البرازيلي رومارينيو، مع نادي الاتحاد.. رد نونو سانتو، بتعليق مثير: "إنه لاعب كبير.. نحاول الحفاظ على مكتسباتنا، وسنبحث عن أفضل الخيارات؛ لتدعيم صفوفنا مستقبلًا".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يتواجد في المجموعة الأولى بالبطولة العربية، إلى جانب الترجي والصفاقسي التونسي والشرطة العراقي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 29083كريم بنزيما
  • 3432خاليدو كوليبالي
  • 4733روبرتو فيرمينو
  • 2795نجولو كانتي
  • 5624مارسيلو بروزوفيتش
  • 7466صفقة أخرى
53133 الأصوات