نونو سانتو غير سعيد رغم التعاقد مع كريم بنزيما .. ورد مثير على مستقبل رومارينيو!

تصريحات مثيرة من نونو سانتو قبل مباراة الاتحاد والترجي

GOAL

يبدو أن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، غير سعيد بـ"قائمة" الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق الموسم الرياضي 2023-2024، على الرغم من الصفقات الكبرى، في الصيف الحالي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

الاتحاد تعاقد مع 5 صفقات رسمية، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ وهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا"، بالإضافة إلى سلطان الفرحان وصالح العمري.

واعترف سانتو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الاتحاد والترجي الرياضي التونسي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعدم اكتمال صفوف الفريق.

وقال المدير الفني البرتغالي: "نتطلع لتدعيم صفوفنا بـ(صفقات جديدة)، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ حتى نكون قادرين على المنافسة على كافة الألقاب".

وبخصوص مستقبل المهاجم البرازيلي رومارينيو، مع نادي الاتحاد.. رد نونو سانتو، بتعليق مثير: "إنه لاعب كبير.. نحاول الحفاظ على مكتسباتنا، وسنبحث عن أفضل الخيارات؛ لتدعيم صفوفنا مستقبلًا".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يتواجد في المجموعة الأولى بالبطولة العربية، إلى جانب الترجي والصفاقسي التونسي والشرطة العراقي.

GOAL