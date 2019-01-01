نور الدين أمرابط يطير إلى البرتغال للكشف عن حجم إصابته

وافق الجهاز الطبي بنادي النصر قرار عرض إصابته على طبيب مختص

فيسبوك تويتر ماجد جزر

غادر اللاعب الدولي المغربي نور الدين أمرابط لاعب وسط النصر السعودي إلى البرتغال اليوم من أجل الكشف عن الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

ووافق الجهاز الطبي بنادي النصر قرار عرض إصابته على طبيب مختص في البرتغال من أجل الوقوف على حالته الصحية.

الدولي المغربي لم يستكمل مباراة فريقه أمس أمام الرائد يوم أمس الخميس، ليستبدله البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق قبل النهاية بعشرين دقيقة.

🏆 الدوري السعودي

الشباب 🆚 الأهلي

⌛️ 20:45 بتوقيت مكة المكرمة

🏟 ملعب الملز

📺 KSA Sports



الأهلي يحاول الاقتراب من المربع الذهبي، والشباب للحفاظ على مركزه ثالثًا.. مواجهة قوية في الدوري اليوم! 👀 pic.twitter.com/IK6onT9qOw — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 5, 2019

النصر كان قد حقق فوزاً كبيراً على حساب الرائد بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء، ليواصل التربع على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اللاعب قد عانى من الإصابة خلال الفترة الماضية بحسب ما أكد طبيب المنتخب المغربي نفسه خلال فترة التوقف الدولية.

طالع أيضاً : ترتيب ومواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

وأصبحت مشاركة الدولي المغربي في مواجهة فريقه المقبلة أمام الاتحاد يوم السبت المقبل محل شك، فيما سيتم تحديد خلال الأيام المقبلة إمكانية مشاركته من عدمها.