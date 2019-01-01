أمرابط: نصحت رينارد بضرورة ضم هذا اللاعب للمنتخب السعودي ولكن

المغربي يؤكد قدرة الفرنسي على قيادة الأهضر لمونديال 2022

أشاد المغربي نور الدين أمرابط؛ محترف النصر السعودي، بمدربه السابق في منتخب المغرب والحالي للمنتخب السعودي؛ الفرنسي هيرفي رينارد، مؤكدًا على قدرته على قيادة الأخضر للتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

الأخضر خاض حتى الآن أربع مباريات بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، فاز في اثنتين أمام سنغافورة وأوزباكستان، وتعادل أمام اليمن وفلسطين.

وتحتل كتيبة رينارد المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالتصفيات برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن أوزباكستان صاحبة الصدارة، وبالفارق نفسه عن سنغافورة صاحبة المركز الثالث.

وقال أمرابط، خلال تصريحاته لبرنامج "صدى الملاعب": "بالتأكيد رينارد قادر على قيادة السعودية للتأهل للمونديال، بكل تأكيد نعم، هو مدرب رائع وإداري جيد، يتعامل مع الجميع بسواسية سواء من يشارك أو لا، اللاعبين القدامى والجدد، الكل واحد عنده، كذلك إذا لم تحترمه ستكون خارج الفريق".

أمرابط: طلبت تمديد عقدي مع النصر والإدارة رفضت وهذه حقيقة انتقالي لألميريا

وأضاف: "من يتدرب مع رينارد عليه بذل مزيد من الجهد ويجب أن يكون لائقًا حتى يشارك باستمرار، هو مدرب له تكتيك خاص، لكن يحتاج إلى وقت كي يتأقلم لاعبو السعودية معه، ووقتها بالتأكيد سيصعدوا إلى المونديال".

بسؤاله عن لاعب ينصح المدرب الفرنسي بضمه للأخضر، علق: "قابلت رينارد في الاستاد وقتما كنا نواجه الوحدة الإماراتي، كان يتابع اللاعبين لضمهم للمنتخب، ووقتها قلت له لدي لاعب مميز لك، وأخبرته عن عبد العزيز الجبرين؛ لاعب النصر، هو حقًا لاعب رائع وأنا مؤمن به كثيرًا، ولو كنت مدربه فسأختاره، لكن للأسف هو لا يلعب كثيرًا، بالطبع إذا أخذ الثقة، فمن المؤكد سيتميز، هو لاعبي المفضل وأحبه كثيرًا".

يذكر أن المنتخب السعودي يستعد لخوض نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" غدًا الخميس، حيث يواجه قطر على استاد الجنوب بالعاصمة القطرية "الدوحة".