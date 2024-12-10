نوري شاهين يفاجئ الجميع بلاعبه المفضل في برشلونة.. ويعلن غيابات دورتموند

ماذا قال؟

أكد نوري شاهين، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، جاهزية فريقه لمواجهة برشلونة غدًا الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا.

وقال شاهين، في مؤتمر صحفي قبل المباراة التي يحتضنها ملعب سيجنال إيدونا بارك: "لا يوجد فريق مرشح للفوز غدًا، نحن نلعب على نفس المستوى".

وأضاف: "بوروسيا قادر على الفوز بالمباراة أمام برشلونة، مستوانا سيلعب دورًا كبيرًا في حسم النتيجة".

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وعن غيابات الفريق، علق: "نيكلاس زوله سيغيب لبضعة أشهر، حيث يعاني من إصابة خطيرة، كما يغيب جوليان براندت وفيليبو ماني وفالديمار أنطون، وسنقرر بشأن ماكسي بيير غدًا، بينما عاد كريم أديمي إلى التدريبات".

وسُئل شاهين عن لاعبه المفضل في فريق برشلونة الحالي، فأجاب: "فرينكي دي يونج"، رغم أن النجم الهولندي لا يقدم أفضل مستوياته مؤخرًا، حيث أطلقت الجماهير الكتالونية صافرات الاستهجان ضده.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول الترتيب العام بدوري الأبطال، برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، بينما يأتي دورتموند في المركز الرابع بالرصيد ذاته.