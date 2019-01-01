نواف العقيدي يعود من إسبانيا للمشاركة في تدريبات النصر

يعاني نادي النصر حاليًا من غياب الحارس وليد عبدالله

عاد نواف العقيدي، حارس المرمى المبتعث في إسبانيا ضمن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير المواهب، لتدريبات فريق النصر الأول لكرة القدم، عقب موافقة الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورغبة اللاعب العودة إلى الرياض.

إدارة نادي النصر السعودي كانت قد طلبت تواجد نواف العقيدي حارس المرمى المبتعث في برنامج تطوير المواهب كرة القدم السعودية، في قائمة الفريق.

وترغب إدارة العالمي في ضم الحارس نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات جيدة على الصعيد الفني، وذلك للتواجد مع الفريق الأول خلال الفترة المُقبلة.

وخاطبت الإدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية وكذلك الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل التواجد رفقة الفريق الأول.

ويعاني نادي النصر حاليًا من غياب الحارس وليد عبدالله الذي خضع لعملية جراحة منذ أيام، ومن المتوقع أن يغيب فترة عن الفريق.

في إطار أخر، يستعد الحارس الدولي السعودي، وليد عبدالله، للتحضير من أجل العودة لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة.

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واستهل وليد عبد الله، حارس مرمى النصر، أولى جلساته التأهيلية منذ أيام وذلك عقب الإصابة التي عانى منها مؤخراً بغضروف وتجمع سوائل حول الركبة، في مقر عيادة النادي العاصمي.