عرض محلي جديد لنواف العقيدي ومحاولات مكثفة من النصر لإقناع تاليسكا بالرحيل

أيام حاسمة في الفريق العاصمي قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي

لم يعد خيار الفتح الوحيد أمام نواف العقيدي لإكمال الموسم معه بالإعارة من ناديه النصر، إذ كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن تلقي حارس المرمى السعودي لعرض محلي جديد.

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الشرق الأوسط أوضحت أن نادي العروبة، الذي ضم عمر السومة مؤخرًا، قدم عرضًا رسميًا للنصر لاستعارة العقيدي حتى نهاية الموسم الجاري، واعدًا اللاعب باللعب أساسيًا مع الحارس البلجيكي جايان كوكي.

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من جانب آخر، أفادت الصحيفة السعودية أن مسؤولي النصر يبذلون جهودًا مكثفة لإقناع أندرسون تاليسكا بالرحيل إلى فنربخشه التركي قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي الجاري، لرغبتهم التعاقد مع لاعب أجنبي جديد بدلًا منه يلعب في الوسط أو الهجوم.

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الجناح البرازيلي كان قريبًا من الانتقال للعمل تحت قيادة جوزيه مورينيو لكن خلافات مالية بينه ووكيله من جهة والنصر من جهة أخرى تُعيق إتمام الصفقة.

يُشار إلى أن نواف العقيدي لم يُشارك في أي مباراة مع النصر، منذ بداية الموسم الجاري، وعودته من الإصابة، حيث بقي أسيرًا لدكة البدلاء، في ظل اعتماد الجهاز الفني للأصفر، على البرازيلي بينتو.