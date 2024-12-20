الكشف عن حقيقة العروض الأوروبية لضم نواف العقيدي من النصر

هل يرحل العقيدي عن النصر؟

انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، عن تلقي نواف العقيدي حارس مرمى نادي النصر، بعض العروض الأوروبية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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ويعد العقيدي هو الحارس الاحتياطي لفريق نادي النصر، للحارس الأساسي البرازيلي بينتو، الذي يعتمد عليه المدرب ستيفانو بيولي بصفة أساسية في تشكيلته.

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وكشف الإعلامي أحمد الجدي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن عدم تلقي نواف العقيدي عروضًا من أوروبا أو غيرها.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "حارس النصر والمنتخب السعودي نواف العقيدي لا يوجد أي عرض رسمي له حاليًا للانتقال من نادي النصر لأوروبا أو غيره بالفترة الشتوية، واللاعب مستمر مع النصر".

ويتواجد العقيدي في قائمة المنتخب السعودي التي ستشارك في بطولة خليجي 26، التي ستقام في الكويت من 21 ديسمبر الجاري، وحتى 3 يناير 2025.