نواف العابد يكشف موقفه من الرحيل عن الهلال والآسيوية التي خاف بسببها

وعد العابد جماهير الفريق الهلالي بالعودة إلى مستواه الفني المعهود

كشف اللاعب نواف العابد لاعب فريق الهلال عن العديد من الكواليس والأسرار الخاصة به أثناء مشواره مع الزعيم.

وفي برنامج "عن بعد" عبر قناة روتانا خليجية، وعد العابد جماهير الفريق الهلالي بالعودة إلى مستواه الفني المعهود.

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وفي بداية تصريحاته عبر العابد عن عشقه لنادي الهلال، مشددًا على أنه يحمد الله دائمًا على نعمة تواجده داخل جدران هذا الفريق.

ونفى العابد أن يكون لديه نية للرحيل عن صفوف الفريق، مشيرًا إلى إنه يرغب في إنهاء مشواره بين جدران الزعيم.

وبالحديث عن الفترة الحالية وغموض مصير عودة الدوري السعودي للمحترفين، قال العابد: "أرفض فكرة إلغاء الدوري، وأرفض حصول الهلال على اللقب، خارج المستطيل الأخضر".

وأكد العابد أن الهلال دائمًا يحب التنافس على أرض الملعب، ويفضل أن يحصل على اللقب من الباب الواسع.

وعاد العابد بالذكريات للحديث عن نهائي دوري أبطال آسيا 2017، والذي خسره الهلال أمام أوراوا الياباني، وأشار إلى أنه، كان يُعاني من إصابة شديدة، قبل نهائي دوري أبطال آسيا، إلا أنه تحامل عليها، لرغبته الشديدة في تحقيق اللقب الغالي.

وأشار العابد إلى أن أكثر ما يحزنه، هو أن الفريق لم يحقق اللقب في عام 2017، وتفاقمت إصابته أكثر، بشكل يُعاني منه حتى الآن، وشكر الله أن الحلم تحقق بعد عامين، ونجح الهلال في الانتقام من أوراوا رد ديموندز الياباني، ليتوج باللقب القاري الغالي، وأضاف: "خفت أني أعتزل، بدون أن أحقق لقب دوري أبطال آسيا".

كما تحدث العابد عن تأهل الأخضر إلى مونديال روسيا 2018، وقال: "تكاتف اللاعبين في تلك الفترة قادنا إلى روسيا، عندما يسجل أحد اللاعبين هدفاً تجد الجميع في دكة البدلاء أول من يحتفل، كان هدفنا هو تشريف بلادنا، وتحقق ذلك".

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وكشف العابد عن اللاعبين المقربين له في الهلال، وقع اختياره على محمد جحفلي وعبدالله المعيوف ومحمد كنو، مشيرًا إلى أن الاحترام متبادل بين جميع زملائه في الفريق.

وبالحديث عن ناديه المفضل في أوروبا، قال العابد إنه عاشق لنادي آرسنال منذ جيله الذهبي بقيادة المدرب آرسين فينجر، والذي كان يضم العديد من النجوم حينها.

وأشار إلى أنه معجب حاليًا بنادي ليفربول الإنجليزي، وبشكل خاص مدربه الألماني يورجن كلوب الذي يملك طريقة لعب مميزة، إضافة إلى النجم المصري محمد صلاح، الذي يعتبره شرفًا للاعبين العرب في أوروبا.