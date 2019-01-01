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كأس الاتحاد الأفريقي

نهضة بركان يجهز 3 لاعبين استعدادًا للزمالك

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نهضة بركان سيواجه الزمالك بنهائي الكونفدرالية
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الجهاز الطبي لفريق نهضة بركان المغربي، على أن الفريق قد يستعيد خدمات 3 لاعبين، قبل نهائي الكونفدرالية أمام الزمالك.

الزمالك سيواجه نهضة بركان 19 مايو في مباراة الذهاب بالمغرب، على أن يستضيفه الزمالك مساء يوم 26 مايو، بنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشار موقع "Le360" المغربي إلى أن الجهاز الطبي يسعى لتجهيز كلًا من "محمد عزيز، وعبد الصمد المباركي، والبوركيني آلان تراوري".

محمد عزيز كان قد تعرض لإصابة في الفخذ، خلال مباراة بالبطولة المغربية، تسببت في غيابه عن لقاء نصف نهائي الكونفدرالية.

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وكان نهضة بركان قد صعد إلى المباراة النهائية، على حساب الصفاقسي التونسي، بينما صعد الزمالك على حساب النجم الساحلي التونسي.

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