نهضة بركان المغربي يرفض رحيل الناجي إلى الخور القطري

إدارة نهضة بركان ترفض عرض الخور القطري.

رفضت إدارة نادي نهضة بركان المغربي، رحيل اللاعب العربي الناجي، إلى صفوف نادي الخور القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الخور القطري تقدم بعرض رسمي إلى نادي نهضة بركان، لضم العربي الناجي على سبيل الإعارة، لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي، مع تفعيل بند الشراء لاحقًا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة نهضة بركان، أبلغت الخور القطري، برفضها رحيل العربي الناجي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

إدارة نهضة بركان أبلغت أيضًا اللاعب نفسه، برفض مقترح رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة، نظرًا لقيمته داخل الفريق، وحاجة المدرب طارق السكتيوي لخدماته.

ووعدت إدارة نهضة بركان اللاعب العربي الناجي، بالموافقة على انتقاله واحترافه خلال فترة الانتقالات الصيفة القادمة.

بعد الخسارة من الفيحاء - الاتحاد يفقد الأحمدي أمام الفتح

عرض الخور ليس هو القطري الأول، حيث تلقى عرضًا من فريق أم صلال الموسم الماضي، ولكن تم رفضه أيضًا من نهضة بركان.

ويحتل نهضة بركان المركز الثاني خلف الوداد البيضاوي المتصدر، في ترتيب فرق الدوري المغربي للمحترفين.

ويتصدر بركان مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل.