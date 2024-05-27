"ريال مدريد تحت 23 عامًا".. بروفة "ذكية" من مدرب دورتموند قبل نهائي دوري الأبطال

ماذا فعل ترزيتش؟

يواصل بوروسيا دورتموند الألماني استعداداته لمواجهة ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.

وخاض دورتموند مباراة تجريبية ضد فريق تحت 23 عامًا، من أجل وضع خطة اللعب أمام النادي الملكي، في المباراة الأهم هذا الموسم.

وحسب صحيفة "بيلد"، فإن إدين ترزيتش جعل فريق تحت 23 عامًا يلعب بطريقة 4-3-1-2، وهو بالضبط التكتيك الذي يستخدمه ريال مدريد هذا الموسم.

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وأوضحت الصحيفة أن فريق دورتموند تحت 23 عامًا ارتدى أيضًا القميص الأبيض (لون قميص ريال مدريد).

وتأهل بوروسيا دورتموند إلى نهائي دوري الأبطال، بعدما تمكن من الانتصار ذهابا وإيابا على باريس سان جيرمان (2-0 بمجموع المباراتين)، بينما عبر ريال مدريد عقبة بايرن ميونخ بنتيجة (4-3) بمجموع المباراتين.