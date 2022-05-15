نهائي كأس الملك 2022 .. موعد المباراة، القنوات الناقلة، والأبطال السابقون

تعد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ثاني أكبر بطولة في كرة القدم السعودية بعد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومن ناحية الأهمية، فإن من يحققها يكون القوة الثانية على صعيد الساحرة المستديرة في المملكة.

ويحمل نهائي كأس الملك قيمة خاصة، وفي الموسم الحالي تتوجه الأنظار إلى المباراة النهائية التي تجمع بين الهلال والفيحاء.

الهلال وصل إلى المباراة النهائية من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن بدأ البطولة من دور الستة عشر، وفاز فيه على الرائد بهدفين دون رد، ثم عبر عقبة غريمه النصر في ربع النهائي بهدفين لهدف، قبل التغلب على الشباب في "ديربي الرياض" بالنتيجة نفسه.

أما الفيحاء، فحقق مفاجأة مدوية بوصوله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وبدأ مشواره من ثمن النهائي بفوز عريض على أبها برباعية نظيفة، وفي ربع النهائي فاز على الباطن بنتيجة 2-1، قبل تحقيق المفاجأة بالفوز على الاتحاد بهدف دون رد في نصف النهائي.

على هذا الأساس، يكون النهائي المثير لكأس خادم الحرمين الشريفين 2021-22 بين الهلال والفيحاء، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل بغض النظر عن مركزهما في الدوري.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا كل ما يخص نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في نسخة 2021-22.

ما هو نظام بطولة كأس الملك 2022؟

مع استمرار ضغط المباريات، استمر الاتحاد السعودي لكرة القدم في إقامة بطولة كأس الملك بين 16 ناديًا فقط، وهي أندية دوري المحترفين.

وكما جرت العادة، أقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وبدأت من دور الستة عشر بقرعة غير موجهة حتى الأدوار النهائية.

متى نهائي كأس الملك 2022؟

موعد نهائي كأس الملك السعودي هو يوم الخميس 19 مايو 2021، الموافق 18 شوال 1443 هجريًا، وستقام في ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس الملك 2022؟

تنقل مجريات نهائي كأس الملك على قنوات الرياضية السعودية بالإضافة إلى قنوات SSC، وهي الناقل الحصري لجميع المسابقات في المملكة سواءً الدوري السعودي أو كأس خادم الحرمين.

إذا لم تتمكن من متابعة النهائي عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع الكواليس والمباريات لحظة بلحظة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الفيحاء الخميس 19 مايو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC 1 الجوهرة المشعة

ما هي جوائز بطولة كأس الملك 2022؟

يحصل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين على 10 ملايين ريال سعودي، أما الوصيف فيحصل على 4 ملايين ريال.

لكن هذه ليست الجائزة الوحيدة، فالجائزة الأهم هي وصول الفائز لدوري أبطال آسيا رفقة ثلاثي المقدمة في الدوري السعودي.

الدور الجائزة الوصيف 4 ملايين ريال سعودي البطل 10 ملايين ريال سعودي + التأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا

من هم الأبطال السابقون لبطولة كأس الملك؟

يعتبر الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بلقب كأس الملك، حيث حقق اللقب في 13 مناسبة آخرها نسخة 2016.

بعد الأهلي يأتي جاره اللدود الاتحاد بتسعة ألقاب وكذلك الهلال بنفس النصيب وآخرها نسخة موسم 2019-20، فيما حقق النصر اللقب في ست مرات فقط..