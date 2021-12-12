نهائي كأس العرب 2021، الموعد، التذاكر، القنوات الناقلة والجوائز المالية

دخلت بطولة كأس العرب 2021 المنعطف الأخير، مع انتظار الجماهير لمباراتي الدور نصف النهائي، إلى جانب مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية.

وحفلت النسخة الحالية من بطولة كأس العرب، والتي تستضيفها قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإثارة وندية منقطعة النظير.

وشهدنا على مدار أيام البطولة مباريات ستبقى عالقة في أذهان الجماهير العربية، سواء التي حضرت المباريات من أرض الملاعب التي ستشهد بعد عام إقامة كأس العالم 2022 أو التي شاهدت المباريات عبر شاشات التلفاز.

وبكل تأكيد فإن مستوى الترقب قد ارتفع للغاية مع انتظارنا للتعرف على بطل النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب.

ونستعرض معكم في التقرير التالي عبر "جول" كافة المعلومات المتعلقة بالمباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2021.

ما هو موعد نهائي كأس العرب 2021؟

تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب يوم السبت 18 ديسمبر 2021، على استاد البيت.

وتنطلق المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2021 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد الملعب النهائي السبت 18 ديسمبر 2021،

18:00 قطر والسعودية، 17:00 مصر البيت

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب 2021؟

تذاع بطولة كأس العرب 2021 بصورة مجانية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، والقنوات الناقلة للمباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2021 هي beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 2، بجانب الباقة المفتوحة لقنوات الكأس.

ما هو تردد قنوات بي إن سبورت المفتوحة؟

تتواجد قناتي beIN SPORTS HD 1, 2 على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات عبر الترددات التالية..

تردد قناة beIN SPORTS HD 1

القمر نايل سات سهيل سات التردد 11013 11547 الاستقطاب أفقي رأسي معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 2/3 2/3

تردد قناة beIN SPORTS HD 2

القمر نايل سات سهيل سات التردد 11054 11585 الاستقطاب أفقي رأسي معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 3/4 2/3

ما هو تردد قنوات الكأس الناقلة لكأس العرب 2021؟

قنوات الكأس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العرب 2021 متواجدة على الأقمار الصناعية الثلاث نايل سات وعرب سات وسهيل سات، وتردداتها كالتالي..

القمر نايل سات سهيل سات عرب سات التردد 11919 10770 12245 الاستقطاب أفقي أفقي / رأسي رأسي معدل الترميز 27500 27500 27500 معامل التصحيح 2/3 3/4 3/4

كيف تشاهد البث المباشر للمباراة النهائية لكأس العرب 2021؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة نهائي بطولة كأس العرب 2021 عن طريق الحساب الرسمي لقنوات بي إن سبورت، أيضًا عن طريق الموقع الرسمي لقنوات الكأس.

كما يمكنك مشاهدة المباراة من خلال خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول.

من هما طرفا نهائي كأس العرب 2021؟

مع تأهل أربعة منتخبات إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021، فالانتظار أصبح على أشده للتعرف على طرفي المباراة النهائية للبطولة.

وتأهلت منتخبات قطر، وتونس، ومصر، والجزائر، إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021.

منتخب قطر حجز مقعده في نصف النهائي، بعد أن تصدر المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، ثم حقق فوزًا كبيرًا على منتخب الإمارات في ربع النهائي بنتيجة 5-0.

أما منتخب الجزائر، فقد احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، وحقق الفوز على المغرب في ربع النهائي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

فيما تأهل منتخب تونس إلى نصف النهائي بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، وأقصى منتخب عمان من دور الثمانية بالفوز عليه بنتيجة 2-1.

أما منتخب مصر، والذي تصدر المجموعة الرابعة بفارق اللعب النظيف عن الجزائر، فقد نجح في الفوز على الأردن بنتيجة 3-1 بعد التمديد لوقت إضافي، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

موعد مباريات نصف نهائي كأس العرب 2021







المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب تونس - مصر الأربعاء 15 ديسمبر 2021،

18:00 قطر والسعودية، 17:00 مصر beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 2 974 قطر - الجزائر الأربعاء 15 ديسمبر 2021،

2200 قطر والسعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 2 الثمامة

ما هي طريقة الحصول على تذاكر المباراة النهائية لكأس العرب 2021؟

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للتقدم بطلب الحصول على تذاكر كأس العرب 2021، يُمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع تذاكر كأس العرب: FIFA.com/tickets

2. إذا لم تكن قد باشرت طلبك، فإنه ينبغي عليك أن تفتح حساباً باستخدام بياناتك الشخصية، وإذا كنت تملك حساباً مسبقاً، فما عليك إلا تسجيل دخولك إليه.

3. قدم طلب الحصول على التذاكر من خلال الضغط على (طلب تذكرة) على موقع FIFA.com/tickets.

ما هي فئات تذاكر بطولة كأس العرب 2021؟

توجد أربع فئات متاحة للجماهير من أجل الحصول على تذاكر مباريات بطولة كأس العرب 2021.

الفئة الأولى هي الأعلى سعرًا وتكون في مناطق مميزة داخل الاستاد، فيما تقع الفئتان الثانية والثالثة خارج منطقة الفئة الأولى وبسعر أقل، في حين أن الفئة الرابعة هي الأقل تكلفة.

تتاح تذاكر الفئات 1 و2 و3 لجميع المشجعين، في حين أن الفئة الرابعة مخصصة فقط لـ:

- المقيمين في دولة قطر* خلال جميع مراحل المبيعات (لجميع المبيعات عبر الإنترنت وقت الطلب، ويجب على كل طالب تذكرة تقديم عنوان إقامته في قطر بالإضافة إلى رقم بطاقة هويته أو جواز سفره).

- لأي عميل بغض النظر عن بلد إقامته أثناء مرحلة المبيعات في أكشاك مراكز تذاكر FIFA في مكان الحدث خلال مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة.

* يُقصد بالمقيمين في دولة قطر كل فرد يقيم بشكل قانوني دائم أو مؤقت في قطر، بما في ذلك المواطنين القطريين وغيرهم من مواطني الدول الأخرى (كالعاملين في قطر بشكل قانوني).

تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة موجهة للأشخاص المعاقين أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، لذا يُرجى احترام حقهم وعدم التقدم بطلب الحصول على هذه التذاكر إلا إذا كنت في حاجة إليها حقا، فهي محدودة العدد بسبب تكوين الملاعب، كما يُرجى من المتقدمين بطلبات الحصول على تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة إرفاق دليل أثناء عملية الطلب على مدى أهليتهم، كما يجب تقديم إثبات الأهلية هذا عند استلام تذاكرهم (إن وجد) وإظهاره عند الطلب في مدخل الاستاد، وإذا علم "فيفا" في أي وقت بحدوث تحريف أو تحايل في عملية البيع، فإنه قد يرفض كل طلبات تذاكر الشخص المعني أو يُلغيها له وفقًا لأحكام وشروط بيع التذاكر.

وأكد "فيفا" أن أسعار التذاكر تنطبق على البالغين والأطفال، بغض النظر عن عمر الطفل.

ما هي أسعار تذاكر نهائي كأس العرب 2021؟

تباع جميع تذاكر مباريات بطولة كأس العرب بالريال القطري، وتشمل جميع الضرائب المعمول بها.

السعر (ريال قطري) الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة نصف النهائي 195 135 95 45 مباراة المركز الثالث 95 70 45 25 المباراة النهائية 245 175 120 60

ما هي الفرق الفائزة ببطولة كأس العرب عبر التاريخ؟

أقيمت تسع نسخ سابقة من بطولة كأس العرب، وتوجت خمسة منتخبات باللقب، ويعد منتخب العراق أكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة، بعد أن حصل على اللقب أربع مرات سابقة.

المنتخب النسخ المتوج بها العراق 4 (1964، 1966، 1985، 1988) السعودية 2 (1998، 2002) مصر 1 (1992) تونس 1 (1963) المغرب 1 (2012)

ما هي الجوائز المالية لبطولة كأس العرب 2021؟

اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2021 رصدت جوائز مالية تصل قيمتها إلى 25.5 مليون دولار أمريكي، ويحصل بطل بطولة كأس العرب على خمسة ملايين دولار أمريكي.

ويتم توزيع الجوائز المالية لبطولة كأس العرب 2021 حسب الدور الذي وصل إليه كل منتخب، بداية من المنتخبات المشاركة في دور المجموعات، حتى بطل المسابقة.