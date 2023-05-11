"نهايتك تقترب" .. سالم الدوسري يصر على استفزاز جمهور الهلال!

جناح الهلال يرفض الصمت في فترة حرجة في تاريخ ناديه ويصر على إثارة غضب الجماهير!

shahid

يرفض سالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال السعودي، الابتعاد عن مقصلة جمهور ناديه، ويصر على إثارة غضبهم خلال الأيام الحالية بطريقة غريبة.

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الجمهور الهلالي غاضب بالأساس على اللاعب، بعد الأداء المتواضع الذي ظهر به أمام أوراوا ريد الياباني في ذهاب دوري أبطال آسيا، وزاد من هذا الغضب، تعرضه للطرد المباشر في المباراة، إثر اعتداء ساذج منه على لاعب الخصم، ليغيب عن الإياب، الذي خسره فريقه.

وبدلًا من الصمت بعدما تقدم باعتذار رسمي على ضياع اللقب، نشر الدوسري، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات" صورة أسد، كُتب عليها: "ليس من الضروري أن تنبح لكي تثبت لنا أنك كلب، يكفي أنك تشمشم أخبارنا".

هذه العبارة ورغم أنها ربما تكون مجرد حكمة ولا يقصد بها الدوسري منتقديه إلا أنها كانت كافية لإثارة غضب الجماهير، التي كانت تنتظر منه الصمت في هذه الأوقات والرد في الملعب.

أحدهم كتب: "عمر اللاعب من 29 إلى 35 قمة النضج والعطاء، وخوينا عمره 31 وكل ماله يكون مراهق شغال مناكفات بالسناب والنضوج صفر"، فيما علق آخر: "إذا وصل اللاعب لذي المرحلة من العقلية هذي نهاية اللاعب"، فيما كتب ثالث: "بالله هذا لاعب محترف؟، وتلومونا يوم نقول نسبة عقليته الاحترافية 0%، ناديه عنده نهائي وشغال سنابات ومظلوميات".

جدير بالذكر أن الجمهور هاجم التورنيدو أيضًا قبل يومين، إثر عبارة أخرى عبر "سناب شات" أيضًا، اعتبرها الجمهور إساءة له.

ويغيب الدوسري عن الهلال اليوم الجمعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الوحدة، إثر معاناته من نزلة معوية.

Shahid