"نهاية سيئة مثل الكلب" .. فييري يتحرك قضائياً بعد إهانته بسبب كاسانو!

"بوبو تي في" يسبب المشاكل لصاحبه

أفادت أنباء بوجود تحرك من النجم الإيطالي كريستيان فييري قضائياً لملاحقة المثير للجدل فابريزيو كورونا عقب إهانته بسبب "بوبو تي في".

وتوقف "بوبو تي في" عن الظهور بشكله المعتاد عقب انفصال فييري عن الثلاثي أنطونيو كاسانو، دانييلي أداني، ونيكولا فينتولا، ودخوله في حالة شد وجذب مع الثلاثي الإيطالي الذين اتهموه بشكل غير مباشر بتدمير البرنامج المحبوب في أوساط الجماهير لمصلحته الشخصية.

وهاجم الإعلامي الإيطالي المثير للجدل كورونا قرار فييري مع "Dillinger News" وقال: "الثلاثي أداني وفينتولا وكاسانو محقون في مهاجمة هذا الشخص الحزين والمنتهي والعجوز وعديم الفائدة فييري، نهاية سيئة حقاً مثل الكلب".

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وقالت "Calcio e finanza" إن فييري قرر التحرك ومقاضاة كورونا بتهمة التشهير بسبب مقالته المشار إليها.

كورونا الذي يعرف بمسمى "ملك الفضائح" في إيطاليا اشتهر مؤخراً بسبب كشفه عن اسماء العديد من اللاعبين الذين يشاركون في المراهنات على المباريات في كرة القدم الإيطالية.